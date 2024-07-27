Олимпиада. Фехтование. Чемпионкой стала шпажистка из Гонконга
время публикации: 27 июля 2024 г., 23:38 | последнее обновление: 27 июля 2024 г., 23:43
Вивиан Кон стала первой олимпийской чемпионкой в фехтовании из Гонконга.
В финале соревнований шпажисток она победила француженку Ориан Малло-Бретон 13:12.
Ориан уверенно начала поединок 8:3, но Вивиан сумела сравнять счет 12:12,а затем нанести "золотой удар".
Бронзовую медаль завоевала венгерка Эстер Мухари.
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