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Олимпиада. Фехтование. Чемпионкой стала шпажистка из Гонконга

время публикации: 27 июля 2024 г., 23:38 | последнее обновление: 27 июля 2024 г., 23:43
Олимпиада. Фехтование. Чемпионкой стала шпажистка из Гонконга
AP Photo/Andrew Medichini

Вивиан Кон стала первой олимпийской чемпионкой в фехтовании из Гонконга.

В финале соревнований шпажисток она победила француженку Ориан Малло-Бретон 13:12.

Ориан уверенно начала поединок 8:3, но Вивиан сумела сравнять счет 12:12,а затем нанести "золотой удар".

Бронзовую медаль завоевала венгерка Эстер Мухари.

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