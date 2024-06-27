Евро 2024. Предсказание суперкомпьютера. Фавориты: Англия, Испания, Германия

Завершился групповой этап чемпионата Европы по футболу, который проходит в Германии.

Статистический сервис Opta провел новую симуляцию турнира с учетом результатов первого этапа.

Главным фаворитом остается сборная Англии, победа которой в чемпионате оценивается в 20%.

Далее следуют:

Испания (17.2%)

Германия (15.8)

Франция (13.4)

Португалия (8.3).