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Евро 2024. Предсказание суперкомпьютера. Фавориты: Англия, Испания, Германия

время публикации: 27 июня 2024 г., 18:34 | последнее обновление: 27 июня 2024 г., 18:34
Евро 2024. Предсказание суперкомпьютера. Фавориты: Англия, Испания, Германия
AP Photo/Thanassis Stavrakis

Завершился групповой этап чемпионата Европы по футболу, который проходит в Германии.

Статистический сервис Opta провел новую симуляцию турнира с учетом результатов первого этапа.

Главным фаворитом остается сборная Англии, победа которой в чемпионате оценивается в 20%.

Далее следуют:

Испания (17.2%)

Германия (15.8)

Франция (13.4)

Португалия (8.3).

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