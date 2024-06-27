Евро 2024. Предсказание суперкомпьютера. Фавориты: Англия, Испания, Германия
время публикации: 27 июня 2024 г., 18:34 | последнее обновление: 27 июня 2024 г., 18:34
Завершился групповой этап чемпионата Европы по футболу, который проходит в Германии.
Статистический сервис Opta провел новую симуляцию турнира с учетом результатов первого этапа.
Главным фаворитом остается сборная Англии, победа которой в чемпионате оценивается в 20%.
Далее следуют:
Испания (17.2%)
Германия (15.8)
Франция (13.4)
Португалия (8.3).
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