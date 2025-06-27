Клубный чемпионат мира. "Манчестер Сити" разгромил "Ювентус", "Реал" - "Зальцбург"

Завершился групповой этап клубного чемпионата мира по футболу, который проходит в США.

В плэй-офф вышли "Манчестер Сити", "Ювентус", "Реал" (Мадрид) и "Аль-Хиляль".

Аль Хиляль (Саудовская Аравия) - Пачука (Мексика) 2:0

Зальцбург (Австрия) - Реал (Мадрид, Испания) 0:3

Израильский полузащитник Оскар Глух отыграл весь матч и был одним из лучших в составе австрийцев.

Ювентус (Турин, Италия) - Манчестер Сити (Англия) 2:5

Видад (Касабланка, Марокко) - Аль-Айн (ОАЭ) 1:2