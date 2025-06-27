Клубный чемпионат мира. "Манчестер Сити" разгромил "Ювентус", "Реал" - "Зальцбург"
время публикации: 27 июня 2025 г., 06:31 | последнее обновление: 27 июня 2025 г., 06:31
Завершился групповой этап клубного чемпионата мира по футболу, который проходит в США.
В плэй-офф вышли "Манчестер Сити", "Ювентус", "Реал" (Мадрид) и "Аль-Хиляль".
Аль Хиляль (Саудовская Аравия) - Пачука (Мексика) 2:0
Зальцбург (Австрия) - Реал (Мадрид, Испания) 0:3
Израильский полузащитник Оскар Глух отыграл весь матч и был одним из лучших в составе австрийцев.
Ювентус (Турин, Италия) - Манчестер Сити (Англия) 2:5
Видад (Касабланка, Марокко) - Аль-Айн (ОАЭ) 1:2
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