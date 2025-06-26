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Спорт

"Бейтар" ведет переговоры с бывшим нападающим "Шахтера" и "Аустрии"

Футбол
время публикации: 26 июня 2025 г., 16:46 | последнее обновление: 26 июня 2025 г., 16:54
"Бейтар" ведет переговоры с бывшим нападающим "Шахтера" и "Аустрии"
AP Photo/Ronald Zak

Нигерийский нападающий Оларенважу Кайоде может вернуться в Израиль.

По данным ONE, он ведет переговоры со столичным "Бейтаром".

В матчах за турецкий "Эрокспор" нигериец забил 14 голов и сделал 5 результативных передач.

В 2013-15 годах форвард выступал за "Маккаби" (Нетания). Он забил 23 гола за "бриллиантов", помог им вернуться в Лигу Аль и дойти до финала Кубка Израиля.

Оларенважу Кайоде был игроком "Манчестер Сити", донецкого "Шахтера". венской "Аустрии". С 2019 года он выступал в Турции.

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