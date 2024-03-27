x
27 марта 2024
|
последняя новость: 07:14
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
27 марта 2024
|
27 марта 2024
|
последняя новость: 07:14
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Здоровье Община Спорт Культура Традиции Пресса Фото Архив
Спорт

Чемпионат мира по хоккею. Израильтянки победили сборную Боснии и Герцеговины, проигрывая 0:3

время публикации: 27 марта 2024 г., 07:06 | последнее обновление: 27 марта 2024 г., 07:06
Чемпионат мира по хоккею. Израильтянки победили сборную Боснии и Герцеговины, проигрывая 0:3
AP Photo/George Walker IV

В Эстонии проходит женский чемпионат мира по хоккею в дивизионе 3В. В матче второго тура израильтянки одержали волевую победу над сборной Боснии и Герцеговина 4:3.

На 33-й минуте боснийки вели в счете 3:0.

Во втором периоде Лиор Лешем забросила две шайбы.

На 49-й минуте Пнина Басов сравняла счете 3:3.

На 53-й минуте Лиор Лешем забросила победную шайбу.

fb tel insta twitter youtube tictok
Ссылки по теме
// https://www.newsru.co.il/ // Спорт // 24 марта 2024

Чемпионат мира по хоккею. Сборная Таиланда разгромила израильтянок
// https://www.newsru.co.il/ // Спорт // 24 марта 2024

Женский чемпионат мира по хоккею. Расписание матчей сборной Израиля
// https://www.newsru.co.il/ // Спорт // 24 марта 2024

НХЛ. "Чикаго" победил, проигрывая 0:4
// https://www.newsru.co.il/ // Спорт // 23 марта 2024

Юниорский чемпионат мира по хоккею. Израильтяне вылетели в дивизион ЗА