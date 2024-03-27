Чемпионат мира по хоккею. Израильтянки победили сборную Боснии и Герцеговины, проигрывая 0:3
время публикации: 27 марта 2024 г., 07:06 | последнее обновление: 27 марта 2024 г., 07:06
В Эстонии проходит женский чемпионат мира по хоккею в дивизионе 3В. В матче второго тура израильтянки одержали волевую победу над сборной Боснии и Герцеговина 4:3.
На 33-й минуте боснийки вели в счете 3:0.
Во втором периоде Лиор Лешем забросила две шайбы.
На 49-й минуте Пнина Басов сравняла счете 3:3.
На 53-й минуте Лиор Лешем забросила победную шайбу.
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