Чемпионат мира по хоккею. Израильтянки победили сборную Боснии и Герцеговины, проигрывая 0:3

В Эстонии проходит женский чемпионат мира по хоккею в дивизионе 3В. В матче второго тура израильтянки одержали волевую победу над сборной Боснии и Герцеговина 4:3.

На 33-й минуте боснийки вели в счете 3:0.

Во втором периоде Лиор Лешем забросила две шайбы.

На 49-й минуте Пнина Басов сравняла счете 3:3.

На 53-й минуте Лиор Лешем забросила победную шайбу.