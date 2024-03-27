Евролига. "Маккаби" разгромил "Валенсию"
время публикации: 27 марта 2024 г., 23:32 | последнее обновление: 27 марта 2024 г., 23:32
В стартовом матче тридцать второго тура регулярного чемпионата Евролиги тель-авивский "Маккаби" разгромил "Валенсию" 95:80.
После 10 минут 21:20, 20 - 48:38, 30 - 71:58.
Последнюю четверть испанцы начали серией 5:0. Но "Маккаби" сумел собраться и довести матч до уверенной победы.
Самый результативный игрок матча - Уэйд Болдуин (Маккаби) (17 + 3 подбора + 4 передачи).
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