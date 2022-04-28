Чемпионат мира по снукеру. Определились все полуфиналисты
В Шеффилде, Англия, проходит чемпионат мира по снукеру. В полуфиналах сыграют британцы. Интересно, что три полуфиналиста 1975 года рождения.
Последним не британцем был проигравший в четвертьфинале китаец Янь Бинтао.
В полуфиналах сыграют
Марк Уильямс (Уэльс) - Джадд Трамп (Англия)
Джон Хиггинс (Шотландия) - Ронни О`Салливан (Англия).
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// NEWSru.co.il // Спорт // 16 августа 2020
Ронни О'Салливан в шестой раз завоевал титул чемпиона мира по снукеру
Ронни О'Салливан в шестой раз завоевал титул чемпиона мира по снукеру