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NEWSru.co.il :: Спорт28 апреля 2022 г., 08:07

Чемпионат мира по снукеру. Определились все полуфиналисты

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Чемпионат мира по снукеру. Определились все полуфиналисты

В Шеффилде, Англия, проходит чемпионат мира по снукеру. В полуфиналах сыграют британцы. Интересно, что три полуфиналиста 1975 года рождения.

Последним не британцем был проигравший в четвертьфинале китаец Янь Бинтао.

В полуфиналах сыграют

Марк Уильямс (Уэльс) - Джадд Трамп (Англия)

Джон Хиггинс (Шотландия) - Ронни О`Салливан (Англия).


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