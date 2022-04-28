Чемпионат мира по снукеру. Определились все полуфиналисты

В Шеффилде, Англия, проходит чемпионат мира по снукеру. В полуфиналах сыграют британцы. Интересно, что три полуфиналиста 1975 года рождения.

Последним не британцем был проигравший в четвертьфинале китаец Янь Бинтао.

В полуфиналах сыграют

Марк Уильямс (Уэльс) - Джадд Трамп (Англия)

Джон Хиггинс (Шотландия) - Ронни О`Салливан (Англия).