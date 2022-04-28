"Голден Стэйт Уорриорз" вышел в следующий этап
"Голден Стэйт Уорриорз" вышел во второй этап плэй-офф Национальной баскетбольной ассоциации.
В пятом матче серии "воины" победили "Денвер Наггетс" 102:98.
Счет в серии 4:1.
Хозяева "взяли матч" в последней четверти, которую выиграли со счетом 32:20.
По 30 очков набрали Стефен Карри (Голден Стэйт) и Никола Йокич (+ 19 подборов + 8 передач) (Денвер).
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