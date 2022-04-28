Иерусалим:
14 - 23°
Тель-Авив:
15 - 21°
Эйлат:
21 - 33°
Приложение
для Android
Мобильная
версия
18+
NEWSru.co.il :: Спорт28 апреля 2022 г., 07:51

"Голден Стэйт Уорриорз" вышел в следующий этап

время публикации: | последнее обновление: блог версия для печати фото
"Голден Стэйт Уорриорз" вышел в следующий этап

"Голден Стэйт Уорриорз" вышел во второй этап плэй-офф Национальной баскетбольной ассоциации.

В пятом матче серии "воины" победили "Денвер Наггетс" 102:98.

Счет в серии 4:1.

Хозяева "взяли матч" в последней четверти, которую выиграли со счетом 32:20.

По 30 очков набрали Стефен Карри (Голден Стэйт) и Никола Йокич (+ 19 подборов + 8 передач) (Денвер).


Telegram NEWSru.co.il: самое важное за день
facebook
Ссылки по теме
// NEWSru.co.il // Спорт // 28 апреля 2022
"Милуоки" вышел в следующий этап. "Чикаго" вылетел
// NEWSru.co.il // Спорт // 28 апреля 2022
Четвертьфиналы Евролиги. "Барселона" и "Олимпиакос" вышли вперед
// NEWSru.co.il // Спорт // 27 апреля 2022
Бывший нападающий "Майами Хит" продолжит карьеру в "Апоэле"
// NEWSru.co.il // Спорт // 27 апреля 2022
Самым прогрессирующим игроком сезона НБА признан Джа Морант

ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ

08:07 Чемпионат мира по снукеру. Определились все полуфиналисты
07:51 "Голден Стэйт Уорриорз" вышел в следующий этап
04:56 "Милуоки" вышел в следующий этап. "Чикаго" вылетел
04:38 Чемпионат мира по хоккею. Сборная Израиля была разгромлена в двух матчах
04:20 15 голов в трех играх. Поражение "Интера"
03:56 Лига чемпионов. "Ливерпуль" победил "Вильярреал"
03:37 Четвертьфиналы Евролиги. "Барселона" и "Олимпиакос" вышли вперед
20:02 Чемпионат Европы по дзюдо. Состав сборной Израиля
17:03 Чемпионат Европы по бадминтону. Миша Зильберман вышел в четвертьфинал
11:32 В Израиле пройдет чемпионат Европы по кайтсерфингу и чемпионат мира в классе "470"
Загрузка...