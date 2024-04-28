17-летний израильтянин стал победителем "Гран-при Алабамы"

17-летний израильский гонщик (17 лет ему исполнилось 12 апреля) Ариэль Элькин стал победителем Continental Tire Grand Prix of Alabama.

Он выступает за команду InterMS.

Ариэль Элькин победил в обеих гонках в Алабаме.

В первой гонке второе место занял пилот Exclusive Autosport’s Джек Джефферс. Третьим финишировал товарища Ариэля по команде Аугусто Сотто-Ширрипа.

Во второй гонке вторым финишировал лидер общего зачета Себастьян Уэлдон (VRD Racing). Третьим стал Аугусто Сотто-Ширрипа.