Еврейский миллиардер близок к покупке тель-авивского "Апоэля"

Американский еврейский миллиардер Эдмон Сафра подписал с группой нынешних владельцев соглашение о взаимопонимании по покупке клуба "Апоэль" (Тель-Авив), сообщает Ynet.

Потенциальный новый владелец сказал "Предстоит много тщательной работы, я не собираюсь бежать слишком быстро".

Эдмонд Сафра сказал, что он собирается много перестроить в клубе.

Он добавил, что "хочет восстановить "Апоэль"", "вернуть клуб на подобающее место".

Потенциальный новый владелец видит в футбольном клубе большой потенциал и заверяет, что пришел "всерьез и надолго".