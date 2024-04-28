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Еврейский миллиардер близок к покупке тель-авивского "Апоэля"

время публикации: 28 апреля 2024 г., 13:33 | последнее обновление: 28 апреля 2024 г., 13:33
Еврейский миллиардер близок к покупке тель-авивского "Апоэля"
AP Photo/Peter Dejong

Американский еврейский миллиардер Эдмон Сафра подписал с группой нынешних владельцев соглашение о взаимопонимании по покупке клуба "Апоэль" (Тель-Авив), сообщает Ynet.

Потенциальный новый владелец сказал "Предстоит много тщательной работы, я не собираюсь бежать слишком быстро".

Эдмонд Сафра сказал, что он собирается много перестроить в клубе.

Он добавил, что "хочет восстановить "Апоэль"", "вернуть клуб на подобающее место".

Потенциальный новый владелец видит в футбольном клубе большой потенциал и заверяет, что пришел "всерьез и надолго".

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