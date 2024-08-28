Умер футболист, потерявший сознание во время матча Кубка Либертадорес

27 августа умер защитник уругвайского клуба "Насьональ" (Монтевидео) Хуан Искьердо, сообщает официальный сайт клуба.

Футболист потерял сознание на 84-й минуте матча Кубка Либертадорес против "Сан-Паулу", который состоялся 22 августа.

Его доставили в одну из больниц Сан-Паулу.

В сообщении говорилось, что Хуан Искьердо потерял сознание от сердечной аритмии.

Ранее он выступал за клубы "Серро", "Пеньяроль" (Монтевидео), "Монтевидео Уондерерс", "Атлетико" (Сан-Луис, Мексика), "Ливерпуль" (Монтевидео).