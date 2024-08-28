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Спорт

ФИФА запретил "Маккаби" (Петах-Тиква) регистрацию новых игроков до 2026 года

время публикации: 28 августа 2024 г., 17:33 | последнее обновление: 28 августа 2024 г., 17:33
ФИФА запретил "Маккаби" (Петах-Тиква) регистрацию новых игроков до 2026 года
AP Photo/Alastair Grant

ФИФА запретил "Маккаби" (Петах-Тиква) регистрацию новых игроков до января 2026 года. Решение принято из-за долга перед тульским "Арсеналом", сообщаетYnet.

По данным источника, израильский клуб пытается как можно скорее погасить долг и добиться отмены наказания.

"Маккаби" не выплатил "Арсеналу" процент от продажи Ламека Банды.

Из-за решения ФИФА "Маккаби" не сможет зарегистрировать трех новичков, в том числе Эяля Голасу.

Банда перешел на правах аренды в "Маккаби" в 2021 году. Израильский клуб позже выкупил конракт футболиста. Но в договоре был пункт о проценте с будущих продаж игрока. По этому пункту и возникла задолженность.

"Маккаби" продал футболиста "Лечче" за два миллиона евро.

В этом сезоне команда из Петах-Тиквы выступает очень неудачно - 7 поражений в 7 играх во всех турнирах.

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