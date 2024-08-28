Волейбол. Молодежный чемпионат Европы. Израильтяне победили итальянцев и греков

В Греции и Сербии проходит молодежный чемпионат Европы по волейболу (спортсмены до 20 лет).

Сборная Израиля победила в первых двух матчах и лидирует в группе 2 вместе со сборными Болгарии и Чехии.

В первом туре израильтяне победили итальянцев 3:0 (25:18, 25:21, 25:23). Сборная Италии - действующий чемпион.

Во втором туре израильтяне обыграли греков 3:0 (25:17, 25:23, 25:16).

Сегодня наша команды сыграет с шотландцами.

Сборная Украины, играющая в группе 1, в первом матче проиграла французам 0:3 (21:25, 16:25, 16:25).