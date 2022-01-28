Безумная ничья между Бразилией и Эквадором: 111 минут игры, четыре красные, дважды удаленный вратарь

Вратарь сборной Бразилии Аллисон после матча отборочного турнира чемпионата мира против Эквадора войдет в историю с уникальным достижением. Он дважды видел перед собой красную карточку, и все-таки доиграл матч до финального свистка.

Начинался матч в Кито не очень удачно для хозяев поля, которые пропустили после неразберихи в штрафной уже на шестой минуте. Каземиру вколотил мяч в сетку едва ли не с линии ворот.

После этого футболисты обеих команд решили, что играть в футбол скучнее, чем заниматься капуэрой – бразильским единоборством, в котором предпочтение отдается ударам ногами.

Сначала на 15-й минуте вратарь сборной Эквадора Домингес за пределами штрафной ударом высоко поднятой ноги промахивается мимо мяча и попадает в шею Куньи, едва не убив бразильца. Арбитр немедленно достает красную карточку.

Через пять минут уже бразилец Эмерсон, заработавший первую желтую карточку на 1-й минуте матча, высоко поднятой ногой попадает в пах не менее высоко прыгнувшему за мячом сопернику, и тоже видит перед собой "красный свет".

Еще через пять минут уже бразильский вратарь Аллисон, выйдя из штрафной, высоко поднятой ногой попадает в мяч, а затем, по инерции, в голову эквадорцу Валенсии. Судья достает красную карточку, но, после замечания ВАР, идет к монитору, а затем отменяет свое решение и ограничивается предупреждением.

Во втором тайме, при игре 10 на 10, эквадорцы забивают дважды, но первый гол отменяется после вмешательства ВАР (мяч перед голом покинул пределы поля). Второй раз Торрес поразил ворота бразильцев чисто, удачно сыграв после углового. Между этими двумя голами вместился еще эпизод с назначенным и отмененным после вмешательства ВАР пенальти в ворота бразильцев.

Уже в компенсированное время Аллисон снова был удален и снова, после вмешательства ВАР, выяснилось, что перед тем, как врезаться в соперника, он сыграл в мяч, и красная карточка была отменена. В итоге матч продолжался 111 минут.