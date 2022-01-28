Рафаэль Надаль в шаге от рекордного титула

Один из лидеров мирового мужского тенниса Рафаэль Надаль одержал в полуфинале Australian Open победу над молодым итальянцем Маттео Берреттини (3-6, 2-6, 6-3, 3-6).

Для 35-летнего испанца этот финал будет седьмым в Мельбурне. Из шести предыдущих австралийских финалов Надаль выиграл только один.

В случае победы Надаль не только соберет второй карьерный "Большой шлем" (то есть одержит минимум по две победы на каждом из четырех турниров "Большого шлема"), но и установит рекорд по одержанным победам на турнирах "Большого шлема".

На текущий момент у него и Новака Джоковича по 20 побед, однако Джокович не смог принять участие в турнире из-за скандала с визой и с отказом от вакцинации.

В финале Джоковичу будет противостоять победитель второго полуфинала, в котором встречаются грек Стефанос Циципас и россиянин Даниил Медведев.