Беспорядки на футбольном поле: возможности наказания виновным

После того, как матч между "Маакаби" (Хайфа) и "Маккаби" (Тель-Авив) был прерван из-за столкновений между болельщиками, Управление высшей лиги рассмотрит вопрос о наказании.

Основные санкции будут наложены на "Маккаби" (Хайфа), так как матч проходил на поле этой команды, и главными участниками беспорядков были ее болельщики.

Главный обвинитель при дисциплинарном суде Управления высшей лиги потребует присудить техническое поражение хайфскому клубу и лишить, по крайней мере, одного очка в турнирной таблице.

Еще одна возможность – объявление матча завершившимся вничью без присуждения очков командам и дополнительные санкции в отношении "Маккаби" (Хайфа). Такие меры были приняты после аналогичного инцидента, имевшего место в ходе матча между "Апоэль" (Беэр-Шева) и "Бней Сахнин".

В Управлении высшей лишит отмечают, что единственным шагом, который позволит предотвратить аналогичные инциденты, является суровое наказание виновным.