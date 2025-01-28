Полиция прервала матч между "Маккаби" (Тель-Авив) и "Маккаби" (Хайфа) из-за хулиганства на трибунах

Футбольный матч на первенство высшей лиги Израиля между командами "Маккаби" (Тель-Авив) и "Маккаби" (Хайфа) на стадионе "Сами Офер" был прерван полицией после первого тайма. Решение было принято главой полиции Прибрежного округа после консультаций с генеральным инспектором полиции Дани Леви.

Не менее пяти раз в первом тайме приостанавливали игру из-за файеров, которые бросали с трибуны хайфских болельщиков, каждый раз, когда создавалась на поле ситуация опасная для их команды. Первый файер был брошен на 11-й минуте, затем на 21-й, 31-й, 41-й.

По словам главы полиции Приморского округа Иехиэля Бохданы, еще до начала игры у полиции была информация о том, что футбольные фанаты намерены бузить. После очередного файера Бохдана провел консультации с судьями, председателем судейской ассоциации и представителями команд, объявив, что матч утратил свою спортивную ценность, он стал опасен для футболистов и для болельщиков, и поэтому игра не будет возобновлена.

Еще до начала матча на подходах к стадиону были задержаны не менее сотни футбольных фанатов, у которых были обнаружен "средства нападения". Было ясно, что болельщики обеих команд основательно подготовились: у них были изъяты ножи, дымовая шашка, телескопические дубинки, бейсбольные биты, цепи, стеклянные бутылки, сигнальные ракеты и маски.