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Олимпиада. Плавание. Леон Маршан установил олимпийский рекорд и стал чемпионом

время публикации: 28 июля 2024 г., 21:52 | последнее обновление: 28 июля 2024 г., 21:52
Олимпиада. Плавание. Леон Маршан установил олимпийский рекорд и стал чемпионом
AP Photo/Martin Meissner

Чемпионом Парижской олимпиады на дистанции 400 метров комплексным стилем стал француз Леон Маршан, мировой рекордсмен.

Он установил олимпийский рекорд - 4 минуты 2.95 секунды, побив достижение Майкла Фелпса, установленное в 2008 году - 4 минуты 3.84 секунды.

Леон Маршан установил мировой рекорд в прошлом году - 4 минуты 2.50 секунды.

На втором месте японец Томоюки Мацусита. На третьем - американец Карсон Фостер.

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