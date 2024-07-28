Олимпиада. Плавание. Леон Маршан установил олимпийский рекорд и стал чемпионом
время публикации: 28 июля 2024 г., 21:52 | последнее обновление: 28 июля 2024 г., 21:52
Чемпионом Парижской олимпиады на дистанции 400 метров комплексным стилем стал француз Леон Маршан, мировой рекордсмен.
Он установил олимпийский рекорд - 4 минуты 2.95 секунды, побив достижение Майкла Фелпса, установленное в 2008 году - 4 минуты 3.84 секунды.
Леон Маршан установил мировой рекорд в прошлом году - 4 минуты 2.50 секунды.
На втором месте японец Томоюки Мацусита. На третьем - американец Карсон Фостер.
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