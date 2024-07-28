Олимпиада. Плавание. Анастасия Горбенко вышла в полуфинал
время публикации: 28 июля 2024 г., 12:55 | последнее обновление: 28 июля 2024 г., 13:01
Израильская пловчиха Анастасия Горбенко вышла в полуфинал Парижской олимпиады на дистанции 100 метров брассом.
В квалификации она заняла седьмое место.
Ее результат 1 минута 6.22 секунды.
Лучший результат квалификации у южноафриканки Татьяны Смит (1 минута 5 секунд).
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