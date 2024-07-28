Олимпиада. Маунтинбайк. Француженка потеряла сознание после падения

Во время кросс-кантри гонки (маунтинбайк) Парижской олимпиады француженка Лоана Лекомт, считавшаяся реальной претенденткой на медали, упала и потеряла сознание.

На момент падения она была третьей в гонке.

Спортсменка не смогла продолжить гонку. Ее доставили в больницу.

Видео падения французской спортсменки опубликовано в твиттере.