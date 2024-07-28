Олимпиада. Маунтинбайк. Француженка потеряла сознание после падения
время публикации: 28 июля 2024 г., 18:35 | последнее обновление: 28 июля 2024 г., 18:43
Во время кросс-кантри гонки (маунтинбайк) Парижской олимпиады француженка Лоана Лекомт, считавшаяся реальной претенденткой на медали, упала и потеряла сознание.
На момент падения она была третьей в гонке.
Спортсменка не смогла продолжить гонку. Ее доставили в больницу.
Видео падения французской спортсменки опубликовано в твиттере.
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