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Спорт

Олимпиада. Маунтинбайк. Француженка потеряла сознание после падения

время публикации: 28 июля 2024 г., 18:35 | последнее обновление: 28 июля 2024 г., 18:43
Олимпиада. Маунтинбайк. Француженка потеряла сознание после падения
AP Photo/George Walker IV

Во время кросс-кантри гонки (маунтинбайк) Парижской олимпиады француженка Лоана Лекомт, считавшаяся реальной претенденткой на медали, упала и потеряла сознание.

На момент падения она была третьей в гонке.

Спортсменка не смогла продолжить гонку. Ее доставили в больницу.

Видео падения французской спортсменки опубликовано в твиттере.

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