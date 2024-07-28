Олимпиада. Теннис. Во втором круге суперматч Надаль - Джокович
время публикации: 28 июля 2024 г., 19:11 | последнее обновление: 28 июля 2024 г., 19:17
В матче первого круга теннисного турнира Парижской олимпиады легендарный испанец Рафаэль Надаль обыграл венгра Мартона Фушовича 6:1, 4:6, 6:4.
Матч продолжался 152 минуты.
Во втором круге Рафаэль Надаль встретится с Новаком Джоковичем.
Украинка Элина Свитолина разгромила японку Моюку Учияму 6:2, 6:1.
Полька Магда Линетт обыграла россиянку Мирру Андрееву 6:3, 6:4.
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