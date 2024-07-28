Олимпиада. Стрельба из лука. Чемпионками стали кореянки
время публикации: 28 июля 2024 г., 18:54 | последнее обновление: 28 июля 2024 г., 18:54
В финале женских командных соревнований по стрельбе из лука Парижской олимпиады сборная Южной Кореи победила китаянок 5:4.
Чемпионками стали Джон Ханен, Лим Сихен и Нам Сихен.
Бронзовые медали завоевали мексиканки, победившие сборную Нидерландов 6:2.
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