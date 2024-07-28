x
28 июля 2024
|
последняя новость: 19:11
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
28 июля 2024
|
28 июля 2024
|
последняя новость: 19:11
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Спорт

Олимпиада. Стрельба из лука. Чемпионками стали кореянки

время публикации: 28 июля 2024 г., 18:54 | последнее обновление: 28 июля 2024 г., 18:54
Олимпиада. Стрельба из лука. Чемпионками стали кореянки
AP Photo/Rebecca Blackwell

В финале женских командных соревнований по стрельбе из лука Парижской олимпиады сборная Южной Кореи победила китаянок 5:4.

Чемпионками стали Джон Ханен, Лим Сихен и Нам Сихен.

Бронзовые медали завоевали мексиканки, победившие сборную Нидерландов 6:2.

Спорт
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
Ссылки по теме
// https://www.newsru.co.il/ // Спорт // 26 июля 2024

Церемония открытия Парижской олимпиады
// https://www.newsru.co.il/ // Спорт // 26 июля 2024

Самые сексуальные участницы Парижской олимпиады. Версия The Sun
// https://www.newsru.co.il/ // Спорт // 25 июля 2024

Стрельба из лука. Первый мировой рекорд Парижской олимпиады
// https://www.newsru.co.il/ // Спорт // 25 июля 2024

Олимпиада. Стрельба из лука. Израильтянка заняла 15-е место в квалификации