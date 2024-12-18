Победителем женского чемпионата Европы по гандболу стала сборная Норвегии

Завершился женский чемпионата Европы по гандболу, который проходил в Австрии, Венгрии и Швейцарии.

В десятый раз чемпионом континента стала сборная Норвегии, победившая в финале датчанок 31:23.

В финале 8 голов забросила Хенни Элла Рейстад.

В матче за бронзовые медали венгерки победили сборную Франции 25:24.

Лучшим игроком турнира признана голкипер сборной Дании Анна Кристенсен.

Лучшим бомбардиром чемпионата стала венгерка Катрин Клюйбер (60 голов).