Победителем женского чемпионата Европы по гандболу стала сборная Норвегии
время публикации: 18 декабря 2024 г., 07:14 | последнее обновление: 18 декабря 2024 г., 07:22
Завершился женский чемпионата Европы по гандболу, который проходил в Австрии, Венгрии и Швейцарии.
В десятый раз чемпионом континента стала сборная Норвегии, победившая в финале датчанок 31:23.
В финале 8 голов забросила Хенни Элла Рейстад.
В матче за бронзовые медали венгерки победили сборную Франции 25:24.
Лучшим игроком турнира признана голкипер сборной Дании Анна Кристенсен.
Лучшим бомбардиром чемпионата стала венгерка Катрин Клюйбер (60 голов).
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