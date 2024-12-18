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Победителем женского чемпионата Европы по гандболу стала сборная Норвегии

Гандбол
время публикации: 18 декабря 2024 г., 07:14 | последнее обновление: 18 декабря 2024 г., 07:22
Победителем женского чемпионата Европы по гандболу стала сборная Норвегии
AP Photo/Petr David Josek

Завершился женский чемпионата Европы по гандболу, который проходил в Австрии, Венгрии и Швейцарии.

В десятый раз чемпионом континента стала сборная Норвегии, победившая в финале датчанок 31:23.

В финале 8 голов забросила Хенни Элла Рейстад.

В матче за бронзовые медали венгерки победили сборную Франции 25:24.

Лучшим игроком турнира признана голкипер сборной Дании Анна Кристенсен.

Лучшим бомбардиром чемпионата стала венгерка Катрин Клюйбер (60 голов).

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