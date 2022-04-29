Криштиану Роналду забил. "Манчестер Юнайтед" сыграл вничью с "Челси"

В матче тридцать седьмого тура чемпионата Англии "Челси" сыграл вничью 1:1 с "Манчестер Юнайтед".

"Красные дьяволы" могут не попасть в Лигу чемпионов. Осталось сыграть три матча, а отставание от "Арсенала" 5 очков.

Преимущество было у "Челси" (65% владения мячом, 21:6 по ударам, 6:3 по точным ударам, 9:2 по угловым). "Аристократы", скорее всего, останутся на третьем месте (каждой команде из первой пятерки осталось сыграть пять игр. Отставание от "Ливерпуля" - 15 очков, отрыв от "Арсенала" - 6).

В первом тайме гости создали два голевых момента у ворот де Хеа. Хозяева ничего опасного в атаке не сделали.

На 53-й минуте Маунт прострелил. Де Хеа до мяча не дотянулся. Тимо Вернер бил головой, но не попал в пустые ворота. На 60-й минуте Джеймс навесил. Хаверц головой сбросил мяч. Маркос Алонсо пробил слету 0:1.

Хозяева отыгрались через 2 минуты. Матич забросил мяч за спины защитникам. Криштиану Роналду сравнял счет 1:1.

На 80-й минуте могли забить гости. Мяч после удара Джеймса попал в штангу.