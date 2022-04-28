Юношеский чемпионат Европы по футболу. Стали известны соперники сборной Израиля

Сегодня состоялась жеребьевка финальной части юношеского чемпионата Европы по футболу (игроки до 19 лет).

Финальный турнир пройдет с 18 июня по 1 июля в Словакии.

Группа А

Словакия, Румыния, Италия, Франция

Группа В

Англия, Израиль, победитель группы 6, Австрия

Из-за войны на Украине элит-раунд отбора в шестой группе, победитель которого станет соперником сборных Англии, Израиля и Австрии, пройдет с 1 по 7 июня в Нидерландах. В нем примут участие сборные Нидерландов, Украины, Сербии и Норвегии.