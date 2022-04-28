Иерусалим:
14 - 23°
Тель-Авив:
15 - 21°
Эйлат:
21 - 33°
Приложение
для Android
Мобильная
версия
18+
NEWSru.co.il :: Спорт28 апреля 2022 г., 15:43

Юношеский чемпионат Европы по футболу. Стали известны соперники сборной Израиля

время публикации: | последнее обновление: блог версия для печати фото
Юношеский чемпионат Европы по футболу. Стали известны соперники сборной Израиля

Сегодня состоялась жеребьевка финальной части юношеского чемпионата Европы по футболу (игроки до 19 лет).

Финальный турнир пройдет с 18 июня по 1 июля в Словакии.

Группа А

Словакия, Румыния, Италия, Франция

Группа В


Англия, Израиль, победитель группы 6, Австрия

Из-за войны на Украине элит-раунд отбора в шестой группе, победитель которого станет соперником сборных Англии, Израиля и Австрии, пройдет с 1 по 7 июня в Нидерландах. В нем примут участие сборные Нидерландов, Украины, Сербии и Норвегии.

Telegram NEWSru.co.il: самое важное за день
facebook
Ссылки по теме
// NEWSru.co.il // Спорт // 28 апреля 2022
Умер один из самых влиятельных футбольных агентов Мино Райола
// NEWSru.co.il // Спорт // 28 апреля 2022
15 голов в трех играх. Поражение "Интера"
// NEWSru.co.il // Спорт // 28 апреля 2022
Лига чемпионов. "Ливерпуль" победил "Вильярреал"
// NEWSru.co.il // Спорт // 27 апреля 2022
Кевин де Брейне установил клубный рекорд и рекорд Лиги чемпионов

ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ

15:43 Юношеский чемпионат Европы по футболу. Стали известны соперники сборной Израиля
15:28 Умер один из самых влиятельных футбольных агентов Мино Райола
09:21 Юниорский чемпионат мира по хоккею. Чеитвертьфинальные пары
08:07 Чемпионат мира по снукеру. Определились все полуфиналисты
07:51 "Голден Стэйт Уорриорз" вышел в следующий этап
04:56 "Милуоки" вышел в следующий этап. "Чикаго" вылетел
04:38 Чемпионат мира по хоккею. Сборная Израиля была разгромлена в двух матчах
04:20 15 голов в трех играх. Поражение "Интера"
03:56 Лига чемпионов. "Ливерпуль" победил "Вильярреал"
03:37 Четвертьфиналы Евролиги. "Барселона" и "Олимпиакос" вышли вперед
Загрузка...