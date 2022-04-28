Юношеский чемпионат Европы по футболу. Стали известны соперники сборной Израиля
Сегодня состоялась жеребьевка финальной части юношеского чемпионата Европы по футболу (игроки до 19 лет).
Финальный турнир пройдет с 18 июня по 1 июля в Словакии.
Группа А
Словакия, Румыния, Италия, Франция
Группа В
Англия, Израиль, победитель группы 6, Австрия
Из-за войны на Украине элит-раунд отбора в шестой группе, победитель которого станет соперником сборных Англии, Израиля и Австрии, пройдет с 1 по 7 июня в Нидерландах. В нем примут участие сборные Нидерландов, Украины, Сербии и Норвегии.
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