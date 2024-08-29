Паралимпиада. Тхэквондо. Израильтянин Асаф Ясур вышел в полуфинал

Израильский спортсмен (тхэквондо, весовая категория до 58 кг) Асаф Ясур вышел в полуфинал Парижской паралимпиады.

В четвертьфинале он победил 23:6 Кранва Таенхама (Таиланд).

В полуфинале он встретится с Сианг Вен Сяо. (Тайвань).

Асаф Ясур - чемпион Европы 2024 года и двукратный чемпион мира.

Он родился и вырос на Голанских высотах. В возрасте 13 лет потерял обе руки в результате несчастного случая (перенес удар током от высоковольтного кабеля). Восстановившись после тяжелых операций, начал заниматься спортом.