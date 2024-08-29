Паралимпиада. Тхэквондо. Израильтянин Асаф Ясур вышел в полуфинал
время публикации: 29 августа 2024 г., 14:58 | последнее обновление: 29 августа 2024 г., 15:01
Израильский спортсмен (тхэквондо, весовая категория до 58 кг) Асаф Ясур вышел в полуфинал Парижской паралимпиады.
В четвертьфинале он победил 23:6 Кранва Таенхама (Таиланд).
В полуфинале он встретится с Сианг Вен Сяо. (Тайвань).
Асаф Ясур - чемпион Европы 2024 года и двукратный чемпион мира.
Он родился и вырос на Голанских высотах. В возрасте 13 лет потерял обе руки в результате несчастного случая (перенес удар током от высоковольтного кабеля). Восстановившись после тяжелых операций, начал заниматься спортом.
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