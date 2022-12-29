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    Спорт

    Умер Король футбола Пеле

    время публикации: | последнее обновление:
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    Умер Король футбола Пеле
    AP Photo/Andre Penner, File     Умер Король футбола Пеле
    AP Photo/Francois Mori, File

    29 декабря на 83-м году жизни умер один из величайших футболистов в истории Пеле. Король футбола умер в больнице имени Альберта Эйнштейна в Сан-Паулу.

    Пеле - единственный футболист в мире, трижды становившийся чемпионом мира (1958, 1962 и 1970 годов).

    Пеле стал суперзвездой футбола во время плэй-офф чемпионата мира 1958 года, в матчах которого он забил шесть голов.

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    Пеле был признан лучшим молодым игроком чемпионата мира 1958 года и лучшим игроком чемпионата мира 1970 года. Он включен в сборную лучших футболистов чемпионатов мира.

    Комиссией ФИФА Пеле был признан лучшим футболистом ХХ века. Международный олимпийский комитет признал Пеле лучшим спортсменом ХХ века.

    В 1956-74 годах Пеле выступал за "Сантос", в составе которого шесть раз становился чемпионом Бразилии, 10 раз - чемпионом штата Сан-Паулу. В 1962 и 1963 годах "Сантос" стал победителем Кубка Либертадорес и Межконтинентального кубка.

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    Легендарный футболист завершал карьеру в нью-йоркском клубе "Космос".

    Пеле неоднократно включался в сборные лучших футболистов мира по версии разных изданий.

    В матчах чемпионатов мира он забил 12 голов (он забивал на четырех чемпионатах мира, в том числе в двух финалах чемпионатов мира).

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    В 2013 году он стал обладателем Почетного "Золотого мяча".

    В 1363 матчах Пеле забил 1289 голов. На его счету 90 "хет-триков".

    Пеле - лауреат многих государственных наград разных стран.

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    О нем сняты документальные фильмы "Это Пеле" (Бразилия, 1974) и "Пеле навсегда" (2004). А также художественный американский фильм "Пеле. Рождение легенды".

    О величайшем футболисте в истории мира написаны множество книг.

    Некоторые эксперты считали, что "Пеле и есть футбол".

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    Мишель Платини назвал Пеле Богом. Криштиану Роналду сказал: "Пеле - величайший футболист в истории, и второго Пеле не будет".

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