Умер Король футбола Пеле
29 декабря на 83-м году жизни умер один из величайших футболистов в истории Пеле. Король футбола умер в больнице имени Альберта Эйнштейна в Сан-Паулу.
Пеле - единственный футболист в мире, трижды становившийся чемпионом мира (1958, 1962 и 1970 годов).
Пеле стал суперзвездой футбола во время плэй-офф чемпионата мира 1958 года, в матчах которого он забил шесть голов.
Пеле был признан лучшим молодым игроком чемпионата мира 1958 года и лучшим игроком чемпионата мира 1970 года. Он включен в сборную лучших футболистов чемпионатов мира.
Комиссией ФИФА Пеле был признан лучшим футболистом ХХ века. Международный олимпийский комитет признал Пеле лучшим спортсменом ХХ века.
В 1956-74 годах Пеле выступал за "Сантос", в составе которого шесть раз становился чемпионом Бразилии, 10 раз - чемпионом штата Сан-Паулу. В 1962 и 1963 годах "Сантос" стал победителем Кубка Либертадорес и Межконтинентального кубка.
Легендарный футболист завершал карьеру в нью-йоркском клубе "Космос".
Пеле неоднократно включался в сборные лучших футболистов мира по версии разных изданий.
В матчах чемпионатов мира он забил 12 голов (он забивал на четырех чемпионатах мира, в том числе в двух финалах чемпионатов мира).
В 2013 году он стал обладателем Почетного "Золотого мяча".
В 1363 матчах Пеле забил 1289 голов. На его счету 90 "хет-триков".
Пеле - лауреат многих государственных наград разных стран.
О нем сняты документальные фильмы "Это Пеле" (Бразилия, 1974) и "Пеле навсегда" (2004). А также художественный американский фильм "Пеле. Рождение легенды".
О величайшем футболисте в истории мира написаны множество книг.
Некоторые эксперты считали, что "Пеле и есть футбол".
Мишель Платини назвал Пеле Богом. Криштиану Роналду сказал: "Пеле - величайший футболист в истории, и второго Пеле не будет".
Умер футболист, около месяца назад совершивший попытку самоубийства
Умер известный футболист, призер чемпионата мира
Умер известный футболист, двукратный чемпион СССР и чемпион России, бывший игрок "Апоэля"