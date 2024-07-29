Олимпиада. Прыжки в воду. Чемпионами стали китайцы. Украинцы на пятом месте
время публикации: 29 июля 2024 г., 13:20 | последнее обновление: 29 июля 2024 г., 13:20
Чемпионами Парижской олимпиады в синхронных прыжках в воду с 10-метрового трамплина стали китайцы Лянь Цзюньцзе (пятикратный чемпион мира) и Янг Хао.
На втором месте британцы Томас Дэйли и Ноа Уильямс.
Бронзовые медали завоевали канадцы Рилан Уинс и Натан Шомбор-Мюррей.
Украинцы Кирилл Болюх и Алексей Середа заняли пятое место.
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