Олимпиада. Настольный теннис. 61-летняя Ни Сялянь установила рекорд

61-летняя Ни Сялянь (Люксембург) в матче второго раунда турнира по настольному теннису Парижской олимпиады победила турчанку Сибель Алтынкая и установила рекорд.

Китаянка, выступающая за сборную Люксембурга, стала самым возрастным игроком в настольный теннис, победившим в матче олимпийского турнира.

Ни Сялянь - двукратная чемпионка мира 1983 года, чемпионка Европы 1998 и 2002 годов.

Она участвовала в шести олимпиадах.