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Олимпиада. Настольный теннис. 61-летняя Ни Сялянь установила рекорд

время публикации: 29 июля 2024 г., 12:30 | последнее обновление: 29 июля 2024 г., 12:30
Олимпиада. Настольный теннис. 61-летняя Ни Сялянь установила рекорд
AP Photo/Shizuo Kambayashi

61-летняя Ни Сялянь (Люксембург) в матче второго раунда турнира по настольному теннису Парижской олимпиады победила турчанку Сибель Алтынкая и установила рекорд.

Китаянка, выступающая за сборную Люксембурга, стала самым возрастным игроком в настольный теннис, победившим в матче олимпийского турнира.

Ни Сялянь - двукратная чемпионка мира 1983 года, чемпионка Европы 1998 и 2002 годов.

Она участвовала в шести олимпиадах.

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