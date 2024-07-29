Олимпиада. Настольный теннис. 61-летняя Ни Сялянь установила рекорд
время публикации: 29 июля 2024 г., 12:30 | последнее обновление: 29 июля 2024 г., 12:30
61-летняя Ни Сялянь (Люксембург) в матче второго раунда турнира по настольному теннису Парижской олимпиады победила турчанку Сибель Алтынкая и установила рекорд.
Китаянка, выступающая за сборную Люксембурга, стала самым возрастным игроком в настольный теннис, победившим в матче олимпийского турнира.
Ни Сялянь - двукратная чемпионка мира 1983 года, чемпионка Европы 1998 и 2002 годов.
Она участвовала в шести олимпиадах.
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