Футбол. Тель-авивский "Маккаби" покинули два легионера
время публикации: 29 июня 2024 г., 13:17 | последнее обновление: 29 июня 2024 г., 13:17
Два легионера покинули тель-авивский "Маккаби", ставший в этом году чемпионом Израиля.
Голландский центральный защитник Деррик Лукассен в сентябре перешел из ПСВ. Он провел 13 матчей в чемпионате Израиля.
Ранее воспитанник АЗ выступал за "Андерлехт" и берлинскую "Герту".
Энрик Саборит выступал за "Маккаби" (Тель-Авив) с 2018 года.
испанский левый защитник перешел в "Маккаби" из "Атлетика" (Бильбао).
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