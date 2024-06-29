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Футбол. Тель-авивский "Маккаби" покинули два легионера

время публикации: 29 июня 2024 г., 13:17 | последнее обновление: 29 июня 2024 г., 13:17
Энрик Саборит
AP Photo/Hakob Berberyan

Два легионера покинули тель-авивский "Маккаби", ставший в этом году чемпионом Израиля.

Голландский центральный защитник Деррик Лукассен в сентябре перешел из ПСВ. Он провел 13 матчей в чемпионате Израиля.

Ранее воспитанник АЗ выступал за "Андерлехт" и берлинскую "Герту".

Энрик Саборит выступал за "Маккаби" (Тель-Авив) с 2018 года.

испанский левый защитник перешел в "Маккаби" из "Атлетика" (Бильбао).

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