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Украинский боксер Александр Усик победил Тайсона Фьюри, теперь у него четыре пояса чемпиона мира

время публикации: 19 мая 2024 г., 05:30 | последнее обновление: 19 мая 2024 г., 05:36
Украинский боксер Александр Усик победил Тайсона Фьюри, теперь у него четыре пояса чемпиона мира
AP Photo/Francisco Seco
Украинский боксер Александр Усик победил Тайсона Фьюри, теперь у него четыре пояса чемпиона мира
AP Photo/Francisco Seco

Бой за звание абсолютного чемпиона мира между британцем Тайсоном Фьюри и украинцем Александром Усиком, который проходил в ночь на воскресенье, 19 мая, в Эр-Рияде, завершился победой украинского боксера.

Бой был тяжелым и равным, он длился 12 раундов. Усик победил Фьюри раздельным решением судей: 115-112, 114-113, 113-114.

Это был первый в истории поединок за звание абсолютного чемпиона мира в супертяжелом весе в эпоху четырех поясов. Усик защищал чемпионские пояса WBA, WBO и IBF и отобрал титул WBC, который принадлежал Фьюри.

Фьюри потребовал реванша от украинского боксера уже в октябре. Усик реванш принял.

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