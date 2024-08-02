Олимпиада. Плавание. Анастасия Горбенко вышла в полуфинал
время публикации: 02 августа 2024 г., 13:06 | последнее обновление: 02 августа 2024 г., 13:06
Израильская пловчиха Анастасия Горбенко вышла в полуфинал Парижской олимпиады на дистанции 200 метров комплексным стилем.
В квалификации она заняла 11-е место, отстав от лидера на 1.63 секунды.
Леа Полонски заняла 28-е место и в полуфинал не вышла.
Лидер квалификации - 17-летняя канадка Саммер Макинтош, уже успевшая стать двукратной чемпионкой Парижской олимпиады. Ее время - 2 минуты 9.90 секунды.
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