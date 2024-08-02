Олимпиада. Плавание. Анастасия Горбенко вышла в полуфинал

Израильская пловчиха Анастасия Горбенко вышла в полуфинал Парижской олимпиады на дистанции 200 метров комплексным стилем.

В квалификации она заняла 11-е место, отстав от лидера на 1.63 секунды.

Леа Полонски заняла 28-е место и в полуфинал не вышла.

Лидер квалификации - 17-летняя канадка Саммер Макинтош, уже успевшая стать двукратной чемпионкой Парижской олимпиады. Ее время - 2 минуты 9.90 секунды.