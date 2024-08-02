Олимпиада. Конный спорт. Израильтяне вышли в финал в прыжках
время публикации: 02 августа 2024 г., 13:59 | последнее обновление: 02 августа 2024 г., 13:59
Сборная Израиля по конному спорту вышла в финал в соревнованиях Парижской олимпиады в прыжках через препятствия.
Израильтяне заняли девятое место в квалификации (в финал выходят 10 команд).
Состав сборной Израиля: Эшли Бонд, Робин Мур и Даниэль Блюман.
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