Олимпиада. Теннис. Донна Векич вышла в финал

В финале теннисного турнира Парижской олимпиады в одиночном женском разряде встретятся китаянка Чжэн Циньвень и хорватка Донна Векич.

Хорватская теннисистка победила в полуфинале словачку Анну Каролину Шмидлову 6:4, 6:0.

Матч продолжался 67 минут.

В матче за бронзовую медаль встретятся Анна Каролина Шмидлова и первая ракетка мира полька Ига Швентек.