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Спорт

Олимпиада. Теннис. Донна Векич вышла в финал

время публикации: 02 августа 2024 г., 06:42 | последнее обновление: 02 августа 2024 г., 06:42
Олимпиада. Теннис. Донна Векич вышла в финал
AP Photo/Manu Fernandez

В финале теннисного турнира Парижской олимпиады в одиночном женском разряде встретятся китаянка Чжэн Циньвень и хорватка Донна Векич.

Хорватская теннисистка победила в полуфинале словачку Анну Каролину Шмидлову 6:4, 6:0.

Матч продолжался 67 минут.

В матче за бронзовую медаль встретятся Анна Каролина Шмидлова и первая ракетка мира полька Ига Швентек.

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