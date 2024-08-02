Олимпиада. Теннис. Донна Векич вышла в финал
время публикации: 02 августа 2024 г., 06:42 | последнее обновление: 02 августа 2024 г., 06:42
В финале теннисного турнира Парижской олимпиады в одиночном женском разряде встретятся китаянка Чжэн Циньвень и хорватка Донна Векич.
Хорватская теннисистка победила в полуфинале словачку Анну Каролину Шмидлову 6:4, 6:0.
Матч продолжался 67 минут.
В матче за бронзовую медаль встретятся Анна Каролина Шмидлова и первая ракетка мира полька Ига Швентек.
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