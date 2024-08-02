Фехтование. Американские еврейки стали олимпийскими чемпионками

Сборная США по фехтованию стала победительницей командного первенства рапиристок Парижской олимпиады.

Олимпийскими чемпионками стали две еврейские фехтовальщицы.

Жаклин Дубрович - дочь евреев, эмигрировавших из Беларуси. Она - серебряный и бронзовый призер чемпионатов мира, чемпионка Панамериканских игр 2019 года в командном первенстве.

Майя Мей Вейнтрауб - серебряный призер чемпионата мира 2022 года в командном первенстве, победительница Панамериканского чемпионата 2024 года в командном первенстве.