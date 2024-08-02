Теннис. Новак Джокович установил олимпийский рекорд
время публикации: 02 августа 2024 г., 07:03 | последнее обновление: 02 августа 2024 г., 07:03
Легендарный сербский теннисист Новак Джокович победил грека Стефаноса Циципаса и вышел в полуфинал турнира Парижской олимпиады в одиночном разряде.
Он стал самым возрастным полуфиналистом олимпийского теннисного турнира в одиночном разряде. Вчера ему исполнилось 37 лет и 73 дня.
В полуфинале Новак Джокович встретится с итальянцем Лоренцо Музетти.
Теннисный турнир Парижской олимпиады стал историческим для итальянских теннисистов. С 1924 года итальянцы не выходили в полуфинал олимпийского турнира. Вчера в женском парном разряде вышли Сара Эррани и Жасмин Паолини, в одиночном - Лоренцо Музетти.
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