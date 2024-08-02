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Спорт

Олимпиада. Словацкая пловчиха потеряла сознание после заплыва

время публикации: 02 августа 2024 г., 14:34 | последнее обновление: 02 августа 2024 г., 14:40
Олимпиада. Словацкая пловчиха потеряла сознание после заплыва
AP Photo/Tsvangirayi Mukwazhi

Словацкая пловчиха Тамара Потоцка потеряла сознание после квалификационного заплыва на дистанции 200 метров комплексным стилем, сообщает ВВС.

Она потеряла сознание на бортике бассейна.

21-летней спортсменке была оказана медицинская помощь.

В заявлении представителей сборной Словакии говорится, что Тамара перенесла приступ астмы.

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