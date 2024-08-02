Олимпиада. Словацкая пловчиха потеряла сознание после заплыва
время публикации: 02 августа 2024 г., 14:34 | последнее обновление: 02 августа 2024 г., 14:40
Словацкая пловчиха Тамара Потоцка потеряла сознание после квалификационного заплыва на дистанции 200 метров комплексным стилем, сообщает ВВС.
Она потеряла сознание на бортике бассейна.
21-летней спортсменке была оказана медицинская помощь.
В заявлении представителей сборной Словакии говорится, что Тамара перенесла приступ астмы.
Ссылки по теме