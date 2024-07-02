Евро 2024. Криштиану Роналду "Это мой последний Евро"
время публикации: 02 июля 2024 г., 09:15 | последнее обновление: 02 июля 2024 г., 09:15
Лидер сборной Португалии Криштиану Роналду заявил, что чемпионат Европы в Германии - его последний Евро, сообщает "Интерфакс" со ссылкой на испанские СМИ.
"Без сомнения, это мой последний Евро", - сказал легендарный футболист после окончания матча Португалия - Словения.
Португальцы победили в серии послематчевых пенальти 3:0.
Криштиану Роналду не забил пенальти на 105-й минуте встречи (Облак мяч парировал), и забил 11-метровый в послематчевой серии.
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