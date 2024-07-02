Евро 2024. Криштиану Роналду не забил пенальти. Португальцы победили словенцев в серии пенальти

Во Франкфурте-на-Майне состоялся матч 1/8 финала чемпионата Европы по футболу. В серии послематчевых пенальти португальцы победили словенцев 3:0. Диогу Кошта отразил три пенальти.

Основное и дополнительное время завершилось вничью 0:0.

Первая серия пенальти на этом чемпионате.

Португалия: Диогу Кошта, Нуну Мендеш, Пепе (117, Невеш), Рубен Диаш, Жоау Канселу (117, Семеду), Витинья (65, Диогу Жота), Жоау Пальинья, Бруну Фернандеш, Рафаэл Леау(76, Консейсау), Бернарду Силва, Криштиану Роналду.

Словения: Облак, Балковец, Бийол, Дркушич, Карничник, Млакар (75, Целар), Элшник (106, Иличич), Гнезда-Черин, Стоянович (86, Вербич), Шешко, Шпорар (75, Станкович).

Португальцы начали матч мощно. Давление интенсивное. Номинальные хозяева стараются действовать разнообразно. В начале матча был очень активен Криштиану Роналду.

На 13-й минуте Криштиану Роналду навесил на дальнюю штангу. Бруну Фернандеш не сумел переправить мяч в дальний угол.

На 34-йминуте Криштиану Роналду опасно исполнил штрафной. Чуть выше.

Словенцы пытались контратаковать. Получалось нечасто.

Первый тайм: большое территориальное преимущество португальцев. Много борьбы и напряжения. Опасных моментов мало.

На 45-й минуте после удара Леау мяч задел штангу.

На 47-й минуте Канселу обыграл несколько соперников и направил мяч в центр штрафной. Защитники мяч вынесли. Бернарду Силва нанес удар - неточно.

На 51-й минуте словенцы провели перспективную атаку. Шешко головой попытался перебросить мяч в дальний угол. мяч пролетел рядом со штангой.

На 56-й минуте Криштиану Роналду опасно исполнил штрафной. Облак парировал.

На 61-й минуте Шешко вышел один на один, но в борьбе с защитником пробил мимо.

На 89-й минуте Криштиану Роналду вышел один на один. Облак мяч парировал.

На 105-й минуте Криштиану Роналду не реализовал пенальти. Ян Облак мяч парировал. После не забитого пенальти легенда португальцев едва не расплакался.

На 111-й минуте арбитр удалил тренера словенцев Матьяжа Кека.

На 115-й минуте Шешко вышел один на один и пробил прямо во вратаря.

Серия пенальти.

Иличич не забил. Диогу Кошта парировал.

Криштиану Роналду забил 1:0.

Балковец не забил. Вратарь парировал.

Бруну Фернандеш забил 0:2.

Вербич не забил. Диогу Кошта парировал.

Бернарду Силва забил 0:3.