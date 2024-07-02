Евро 2024. Голландцы разгромили сборную Румынии и вышли в четвертьфинал

В Мюнхене состоялся матч 1/8 финала чемпионата Европы по футболу. Голландцы разгромили сборную Румынии 3:0.

Румыния: Ницэ, Рацю, Дрэгушин, Буркэ, Могош, Мариус Марин (72, Алибек), Ман, Станчу, Рэзван Марин, Хаджи (72, Чикэлдэу), Драгуш (72, Михайлэ).

Нидерланды: Вербрюгген, Дюмфрис, де Врей, ван Дейк, Аке (69, ван де Вен), Схаутен (69, Верман), Симонс, Рейндерс, Бергвейн (46, Мален), Депай (90 + 2, Блинд), Гакпо (85, Вегхорст).

На 4-й минуте повреждение получил Хаджи. Ему долго оказывали медицинскую помощь.

В первые 20 минут матча румыны не уступают фавориту и атакуют не реже.

А на 20-й минуте голландцы открыли счет. Коди Гакпо ворвался в штрафную, качнул защитника и мощно пробил в ближний угол 0:1. На 27-й минуте после подачи углового де Врей нанес удар головой. Мяч попал в сетку с внешней стороны.

На 30-й минуте Дюмфрис опасно прострелил. Дрэгушин опередил Депая и выбил мяч еа угловой.

После забитого гола намного опаснее атаковали "оранжевые".

На 43-й минуте Дюмфрис отобрал мяч у защитника и сделал идеальную передачу. Симонс долго стоял перед воротами, но пробить забыл.

Второй тайм проходит со значительным преимуществом сборной Нидерландов.

На 54-й минуте голландцы только чудом не затолкали второй гол. Дюмфрис прострелил. Депай бил из пределов вратарской. Мяч попал в защитника, а затем вратарь мяч поймал. На 62-й минуте Гакпо прошел через полполя и пробил метров с 20. Ницэ мяч парировал. После подачи углового Гакпо забил. Но гол не засчитан из-за офсайда.

На 73-й минут е Верман пробил в дальний нижний угол. Рядом со штангой. На 83-й минуте Гакпо поборолся с двумя защитниками и прострелил во вратарскую. Мален отправил мяч в ближний угол 0:2.

После второго гола соперники просто доигрывали.

Во втором тайме у сборной Румынии ничего не получалось.

На третьей минуте компенсированного времени Мален промчался через полполя и вколотил мяч в ближний угол 0:3.