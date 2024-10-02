Настольный теннис. Израильтянка завоевала две медали в Батуми
время публикации: 02 октября 2024 г., 12:14 | последнее обновление: 02 октября 2024 г., 12:14
В Батуми завершился турнир по настольному теннису WTT Youth Contender Batumi 2024.
Израильтянка Элинор Давидов завоевала две бронзовые медали.
В полуфинале в одиночном разряде (возрастная категория до 19 лет) она проиграла будущему серебряному призеру Жанерке Кошкумбаевой (Казахстан) 10:12, 8:11, 5:11.
Чемпионкой в этой возрастной категории стала Сарвиноз Миркадирова (Казахстан).
В полуфинале одиночного турнира (возрастная категория до 17 лет) Элинор Давидов проиграла будущей чемпионке украинке Веронике Василенко.
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