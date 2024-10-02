Настольный теннис. Израильтянка завоевала две медали в Батуми

В Батуми завершился турнир по настольному теннису WTT Youth Contender Batumi 2024.

Израильтянка Элинор Давидов завоевала две бронзовые медали.

В полуфинале в одиночном разряде (возрастная категория до 19 лет) она проиграла будущему серебряному призеру Жанерке Кошкумбаевой (Казахстан) 10:12, 8:11, 5:11.

Чемпионкой в этой возрастной категории стала Сарвиноз Миркадирова (Казахстан).

В полуфинале одиночного турнира (возрастная категория до 17 лет) Элинор Давидов проиграла будущей чемпионке украинке Веронике Василенко.