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Лига чемпионов. "Байер" победил "Милан" и установил рекорд

время публикации: 02 октября 2024 г., 11:44 | последнее обновление: 02 октября 2024 г., 11:44
Лига чемпионов. "Байер" победил "Милан" и установил рекорд
AP Photo/Michael Probst

В матче второго тура основного этапа Лиги чемпионов "Байер" (Леверкузен) одолел "Милан" 1:0.

Очень напряженный матч. Как и в игре с "Баварией". "Байер" сыграл прагматично.

"Байер" установил клубный рекорд - 10 домашних матчей еврокубков без поражений.

В первом тайме "аптекари" владели огромным игровым преимуществом. На 3-й минуте Меньян выручил гостей после опасных ударов Адли и Инкапье. На 21-й минуте хозяева забили. Гол не засчитан из-за офсайда у Фримпонга.

На 28-й минуте Гримальдо опасно пробил. Меньян мяч парировал. Фримпонг пытался добить, но с линии вратарской не попал в ворота.

На 38-й минуте Гримальдо сделал отличную передачу. Вирц обыграл защитника и опасно пробил. Меньян мяч парировал. Адли нанес повторный удар, но мимо цели.

Через минуту "Милан" создал первый опасный момент. Градецки поймал мяч после удара Пулишича.

На 48-й минуте Вирц ворвался в штрафную, обыграл защитника и нанес удар. Меньян выручил.

Победный гол был забит на 51-й минуте. На 51-й минуте Меньян парировал мяч после удара Фримпонга. Бонифейс добил мяч в сетку 1:0.

Забив, "аптекари" стали играть на удержание счета, что позволило гостям активизироваться.

На 56-й минуте итальянцы могли отыграться. Градецки парировал мяч после удара Рейндерса. Леау первым успел к мячу и нанес удар. Мяч попал в защитника.

На 73-й минуте вратарь "Байеар" едва "не привез себе гол". Градецки замешкался. Мората подставил ногу. Мяч от ноги испанца едва не влетел в ворота "Байера".

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