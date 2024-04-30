Четвертьфинал Евролиги. "Маккаби" обыграл "Панатинаикос" и вышел вперед в серии
время публикации: 30 апреля 2024 г., 22:15 | последнее обновление: 30 апреля 2024 г., 22:15
В третьем матче четвертьфинальной серии Евролиги тель-авивский "Маккаби" победил афинский "Панатинаикос" 85:83.
Счет в серии 2:1 в пользу израильтян.
Большую часть матча "Маккаби" уверенно лидировал, но в четвертой четверти растерял преимущество и устроил болельщикам "валидольную концовку".
После 10 минут 23:11, 20 - 46:37, 30 - 67:56.
На последней минуте греки отыгрались 83:83.
Самый результативный игрок матча - защитник "Панатинаикоса", четыре сезона выступавший в НБА, Кендрик Нунн, набравший 25 очков.
Лучший в составе "Маккаби" - центровой Джош Небо (22 + 9 подборов).
Ссылки по теме
// https://www.newsru.co.il/ // Спорт // 28 апреля 2024
// https://www.newsru.co.il/ // Спорт // 27 апреля 2024
// https://www.newsru.co.il/ // Спорт // 27 апреля 2024