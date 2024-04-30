x
30 апреля 2024
|
последняя новость: 22:47
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
30 апреля 2024
|
30 апреля 2024
|
последняя новость: 22:47
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Спорт

Четвертьфинал Евролиги. "Маккаби" обыграл "Панатинаикос" и вышел вперед в серии

время публикации: 30 апреля 2024 г., 22:15 | последнее обновление: 30 апреля 2024 г., 22:15
Четвертьфинал Евролиги. "Маккаби" обыграл "Панатинаикос" и вышел вперед в серии
AP Photo/Darko Vojinovic

В третьем матче четвертьфинальной серии Евролиги тель-авивский "Маккаби" победил афинский "Панатинаикос" 85:83.

Счет в серии 2:1 в пользу израильтян.

Большую часть матча "Маккаби" уверенно лидировал, но в четвертой четверти растерял преимущество и устроил болельщикам "валидольную концовку".

После 10 минут 23:11, 20 - 46:37, 30 - 67:56.

На последней минуте греки отыгрались 83:83.

Самый результативный игрок матча - защитник "Панатинаикоса", четыре сезона выступавший в НБА, Кендрик Нунн, набравший 25 очков.

Лучший в составе "Маккаби" - центровой Джош Небо (22 + 9 подборов).

fb tel insta twitter youtube tictok
Ссылки по теме
// https://www.newsru.co.il/ // Спорт // 28 апреля 2024

"Лейкерс" одержал первую победу и продлил серию. Результаты матчей НБА
// https://www.newsru.co.il/ // Спорт // 27 апреля 2024

Умер известный баскетболист, победитель Еврокубка в составе московского "Динамо"
// https://www.newsru.co.il/ // Спорт // 27 апреля 2024

"Миннесота" одержала третью победу в серии. Результаты матчей НБА
// https://www.newsru.co.il/ // Спорт // 26 апреля 2024

Баскетбол. Отстранение российских и белорусских команд продлено до декабря 2024 года