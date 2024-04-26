Баскетбол. Отстранение российских и белорусских команд продлено до декабря 2024 года
время публикации: 26 апреля 2024 г., 21:42 | последнее обновление: 26 апреля 2024 г., 21:47
На заседании центрального бюро Международной федерации баскетбола принято решение о продлении отстранения российских и белорусских команд до декабря 2024 года, сообщает официальный сайт Российской федерации баскетбола.
Отстранение продлено до следующего заседания центрального бюро, которое состоится в декабре.
Российские и белорусские клубы и сборные были отстранены от международных турниров в связи с нападением России на Украину.
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