Баскетбол. Отстранение российских и белорусских команд продлено до декабря 2024 года

На заседании центрального бюро Международной федерации баскетбола принято решение о продлении отстранения российских и белорусских команд до декабря 2024 года, сообщает официальный сайт Российской федерации баскетбола.

Отстранение продлено до следующего заседания центрального бюро, которое состоится в декабре.

Российские и белорусские клубы и сборные были отстранены от международных турниров в связи с нападением России на Украину.