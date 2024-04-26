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Баскетбол. Отстранение российских и белорусских команд продлено до декабря 2024 года

время публикации: 26 апреля 2024 г., 21:42 | последнее обновление: 26 апреля 2024 г., 21:47
Баскетбол. Отстранение российских и белорусских команд продлено до декабря 2024 года
AP Photo/Ashley Landis

На заседании центрального бюро Международной федерации баскетбола принято решение о продлении отстранения российских и белорусских команд до декабря 2024 года, сообщает официальный сайт Российской федерации баскетбола.

Отстранение продлено до следующего заседания центрального бюро, которое состоится в декабре.

Российские и белорусские клубы и сборные были отстранены от международных турниров в связи с нападением России на Украину.

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