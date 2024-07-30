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Спорт

Олимпиада. Расписание сегодняшних футбольных матчей

время публикации: 30 июля 2024 г., 07:41 | последнее обновление: 30 июля 2024 г., 07:41
Олимпиада. Расписание сегодняшних футбольных матчей
AP Photo/Aurelien Morissard

Сегодня завершится групповой этап мужского футбольного олимпийского турнира. Время начала матчей - израильское.

16:00. Группа С

Доминиканская республика - Узбекистан (Париж).

Испания - Египет (Бордо).

18:00. Группа В

Украина - Аргентина (Лион).

Марокко - Ирак (Ницца).

20:00. Группа А

США - Гвинея (Сент-Этьен).

Новая Зеландия - Франция (Марсель).

22:00. Группа D

Парагвай - Мали (Париж).

Израиль - Япония (Нант).

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