Олимпиада. Расписание сегодняшних футбольных матчей
время публикации: 30 июля 2024 г., 07:41 | последнее обновление: 30 июля 2024 г., 07:41
Сегодня завершится групповой этап мужского футбольного олимпийского турнира. Время начала матчей - израильское.
16:00. Группа С
Доминиканская республика - Узбекистан (Париж).
Испания - Египет (Бордо).
18:00. Группа В
Украина - Аргентина (Лион).
Марокко - Ирак (Ницца).
20:00. Группа А
США - Гвинея (Сент-Этьен).
Новая Зеландия - Франция (Марсель).
22:00. Группа D
Парагвай - Мали (Париж).
Израиль - Япония (Нант).
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