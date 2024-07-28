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Спорт

Олимпиада. Футбол. Невероятное поражение сборной Бразилии

время публикации: 28 июля 2024 г., 20:46 | последнее обновление: 28 июля 2024 г., 20:54
Олимпиада. Футбол. Невероятное поражение сборной Бразилии
AP Photo/Aurelien Morissard

В матче второго тура женского олимпийского футбольного турнира сборная Бразилии уступила японкам 1:2.

Новая Зеландия - Колумбия 0:2

Голы забили бывшая полузащитница мадридского "Атлетико" Лейси Сантос (1 июля перешла в "Вашингтон Спиритс") и Марсела Рестрепо (Атлетико Насьональ).

Бразилия - Япония 1:2

На второй минуте компенсированного времени бразильянки вели в счете 1:0.

За четыре минуты японки сумели забить два гола.

Спорт
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