Олимпиада. Футбол. Невероятное поражение сборной Бразилии

В матче второго тура женского олимпийского футбольного турнира сборная Бразилии уступила японкам 1:2.

Новая Зеландия - Колумбия 0:2

Голы забили бывшая полузащитница мадридского "Атлетико" Лейси Сантос (1 июля перешла в "Вашингтон Спиритс") и Марсела Рестрепо (Атлетико Насьональ).

Бразилия - Япония 1:2

На второй минуте компенсированного времени бразильянки вели в счете 1:0.

За четыре минуты японки сумели забить два гола.