Олимпиада. Футбол. Невероятное поражение сборной Бразилии
время публикации: 28 июля 2024 г., 20:46 | последнее обновление: 28 июля 2024 г., 20:54
В матче второго тура женского олимпийского футбольного турнира сборная Бразилии уступила японкам 1:2.
Новая Зеландия - Колумбия 0:2
Голы забили бывшая полузащитница мадридского "Атлетико" Лейси Сантос (1 июля перешла в "Вашингтон Спиритс") и Марсела Рестрепо (Атлетико Насьональ).
Бразилия - Япония 1:2
На второй минуте компенсированного времени бразильянки вели в счете 1:0.
За четыре минуты японки сумели забить два гола.
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