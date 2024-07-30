Олимпиада. Регби 7. Сборная Новой Зеландии сохранила титул
время публикации: 30 июля 2024 г., 21:18 | последнее обновление: 30 июля 2024 г., 21:18
Чемпионом Парижской олимпиады по регби 7 стала женская сборная Новой Зеландии, успешно защитившая титул.
В финале новозеландки победили сборную Канады 19:12.
Бронзовые медали завоевали американки, обыгравшие сборную Австралии 14:12.
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