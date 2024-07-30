x
30 июля 2024
|
последняя новость: 21:45
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
30 июля 2024
|
30 июля 2024
|
последняя новость: 21:45
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Спорт

Олимпиада. Регби 7. Сборная Новой Зеландии сохранила титул

время публикации: 30 июля 2024 г., 21:18 | последнее обновление: 30 июля 2024 г., 21:18
Олимпиада. Регби 7. Сборная Новой Зеландии сохранила титул
AP Photo/Vadim Ghirda

Чемпионом Парижской олимпиады по регби 7 стала женская сборная Новой Зеландии, успешно защитившая титул.

В финале новозеландки победили сборную Канады 19:12.

Бронзовые медали завоевали американки, обыгравшие сборную Австралии 14:12.

Спорт
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
Ссылки по теме
// https://www.newsru.co.il/ // Спорт // 30 июля 2024

Олимпиада. Регби 7. В финале сыграют новозеландки и канадки
// https://www.newsru.co.il/ // Спорт // 27 июля 2024

Олимпиада. Регби-7. Сенсационная победа французов
// https://www.newsru.co.il/ // Спорт // 27 июля 2024

Олимпиада. Регби 7. В финале сыграют сборные Франции и Фиджи
// https://www.newsru.co.il/ // Спорт // 26 июля 2024

Олимпиада. Регби 7. Определились полуфиналисты