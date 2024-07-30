Олимпиада. Виндсерфинг. Шарон Кантор поднялась на пятое место

После четырех гонок в женских соревнованиях по виндсерфингу Парижской олимпиады по-прежнему лидирует британка Эмма Уотсон, захватившая лидерство после первой гонки.

Израильтянка шарон Кантор выиграла четвертую гонку.

Это помогло ей подняться с восьмого места (вчера после двух гонок) на пятое место в общем зачете.