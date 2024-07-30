Олимпиада. Виндсерфинг. Шарон Кантор поднялась на пятое место
время публикации: 30 июля 2024 г., 16:50 | последнее обновление: 30 июля 2024 г., 16:56
После четырех гонок в женских соревнованиях по виндсерфингу Парижской олимпиады по-прежнему лидирует британка Эмма Уотсон, захватившая лидерство после первой гонки.
Израильтянка шарон Кантор выиграла четвертую гонку.
Это помогло ей подняться с восьмого места (вчера после двух гонок) на пятое место в общем зачете.
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// https://www.newsru.co.il/ // Спорт // 30 июля 2024