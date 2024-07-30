x
30 июля 2024
|
последняя новость: 17:00
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
30 июля 2024
|
30 июля 2024
|
последняя новость: 17:00
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Спорт

Олимпиада. Настольный теннис. В соревнованиях смешанных пар победили китайцы

время публикации: 30 июля 2024 г., 16:39 | последнее обновление: 30 июля 2024 г., 16:39
Олимпиада. Настольный теннис. В соревнованиях смешанных пар победили китайцы
AP Photo/Petros Giannakouris

Чемпионами Парижской олимпиады по настольному теннису в соревнованиях смешанных пар стали китайцы Ван Чуцинь и Сунь Инша.

В финале они победили пару из КНДР Ри Джонг Сик и Ким Кум Йонг 11:6, 7:11, 11:8, 11:5, 7:11, 11:8.

Финал продолжался 54 минуты.

Бронзовые медали завоевала пара из Южной Кореи Лим Джонг Хун и Син Ю-Бин.

Спорт
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
Ссылки по теме
// https://www.newsru.co.il/ // Спорт // 29 июля 2024

Олимпиада. Настольный теннис. 61-летняя Ни Сялянь установила рекорд
// https://www.newsru.co.il/ // Спорт // 28 марта 2024

Настольный теннис. Израильтянка стала победительницей паралимпийского Открытого чемпионата Польши
// https://www.newsru.co.il/ // Спорт // 01 декабря 2021

Итоги чемпионата мира по настольному теннису
// https://www.newsru.co.il/ // Спорт // 06 октября 2021

Настольный теннис. Чемпионами Европы стали сборные Германии