Олимпиада. Настольный теннис. В соревнованиях смешанных пар победили китайцы

Чемпионами Парижской олимпиады по настольному теннису в соревнованиях смешанных пар стали китайцы Ван Чуцинь и Сунь Инша.

В финале они победили пару из КНДР Ри Джонг Сик и Ким Кум Йонг 11:6, 7:11, 11:8, 11:5, 7:11, 11:8.

Финал продолжался 54 минуты.

Бронзовые медали завоевала пара из Южной Кореи Лим Джонг Хун и Син Ю-Бин.