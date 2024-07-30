Олимпиада. Настольный теннис. В соревнованиях смешанных пар победили китайцы
время публикации: 30 июля 2024 г., 16:39 | последнее обновление: 30 июля 2024 г., 16:39
Чемпионами Парижской олимпиады по настольному теннису в соревнованиях смешанных пар стали китайцы Ван Чуцинь и Сунь Инша.
В финале они победили пару из КНДР Ри Джонг Сик и Ким Кум Йонг 11:6, 7:11, 11:8, 11:5, 7:11, 11:8.
Финал продолжался 54 минуты.
Бронзовые медали завоевала пара из Южной Кореи Лим Джонг Хун и Син Ю-Бин.
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