Олимпиада. Дзюдо. Чемпионом стал японец. Серебряную медаль завоевал грузин

Чемпионом Парижской олимпиады в весовой категории до 81 кг стал японский дзюдоист Таканори Нагасэ, чемпион Токийской олимпиады, трехкратный чемпион мира.

В финале он победил грузина Тато Григалашвили.

Бронзовые медали завоевали таджик Сомон Махмадбеков и кореец Ли Ен Хван, который во второй схватке победил израильтянина Саги Муки.