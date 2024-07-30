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Спорт

Олимпиада. Дзюдо. Чемпионом стал японец. Серебряную медаль завоевал грузин

время публикации: 30 июля 2024 г., 18:59 | последнее обновление: 30 июля 2024 г., 18:59
Олимпиада. Дзюдо. Чемпионом стал японец. Серебряную медаль завоевал грузин
AP Photo/Eugene Hoshiko

Чемпионом Парижской олимпиады в весовой категории до 81 кг стал японский дзюдоист Таканори Нагасэ, чемпион Токийской олимпиады, трехкратный чемпион мира.

В финале он победил грузина Тато Григалашвили.

Бронзовые медали завоевали таджик Сомон Махмадбеков и кореец Ли Ен Хван, который во второй схватке победил израильтянина Саги Муки.

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